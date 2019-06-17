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Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı, Paris'te görücüye çıktı

"Millî Muharip Uçağı"nın birebir modeli Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin 5'nci nesil millî savaş uçağının 10 yıl içinde TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı, Paris'te görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı, Paris'te görücüye çıktı. 

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı olan Paris Airshow'da sergilenen uçak, büyük heyecan yaratttı. 

Milli savaş uçağının birebir modeli, fuarda birçok ülkenin askeri yetkileri tarafından incelendi. 

Fuar'da konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk yerli uçağının kanat açıklığı 12 metre, uzunluğu ise 19 metre. Uçaklarda, tamamen yerli mühimmat kullanılacak. Projenin yerli paydaşları arasında ASELSAN ve TÜBİTAK da bulunuyor. 

Türkiye, ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil muharip savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke oldu.


ulusal.com.tr
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