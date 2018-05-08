"Hafif zırhlı araçlarda yeni bir çağ başlıyor" sloganıyla tanıtılan ve bugüne kadar Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin ilk harflerinin kısaltması "NMS" ile adlandırılan 4X4 zırhlı aracın ismine karar verildi.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın, NMS için seçtiği "Yörük" ismi, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) ortaya çıktı.

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan Arısüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "son teknoloji ürünü" tanımına uygun geliştirilen NMS'nin gurur duydukları bir ürün olduğunu söyledi.

Aracın çok modüler ve yüksek koruma yeteneğine sahip bulunduğunu vurgulayan Arısüt, bu özelliklerin her versiyonda, operasyon sahasının en zorlu koşullarında da sürdürüldüğünü bildirdi.

Arısüt, aracın, henüz testlerinin devam etmesine rağmen uluslararası platformda yoğun ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Araç bize ihracat yapma fırsatı bile verdi. EFES Tatbikatı'nda Silahlı Kuvvetlerimizle de tanıştırıyoruz. Zannediyorum bu yıl çok gündemde olacak. İnşallah zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı gölgede bırakmaz. Gerçekten çok dinamik bir araç. Savunma sanayimiz adına gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Aracın ismi için bir süredir devam eden arayışların da sonuçlandığını aktaran Arısüt, şöyle devam etti:

"Yeni aracımızın adı Yörük oldu. Anadolu coğrafyasının ona lütfettiği isme layık olarak güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize hizmet etmesini, bu perspektifte yurt dışına açılım sağlayarak ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmasını bekliyoruz. NMS'nin bundan sonraki ismi Yörük. Patentini de aldık. Artık onu Yörük olarak tanıyacağız, öyle gidecek. Yörük, Anadolu'nun o güzel yörük havasını tüm dünyaya taşıyacak diye düşünüyorum. Efes Tatbikatı'ndan aldığımız sinerjiyi iç ve dış pazara en iyi şekilde yansıtarak ülkemizin adını dışarılara taşıyıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."



Yörük için yoğun çalışmalar yürütülüyor

Aracın test sürecine ilişkin de bilgi veren Arısüt, şunları kaydetti:

"Kalifikasyon testleri her anlamda devam ediyor. Ülkeler değişik versiyonlarını da talep ediyorlar, bunlara da çalışmak durumunda kalıyoruz. Hedefimiz aracı temmuz sonu, ağustos başı gibi kullanılabilir, operasyona katılabilir hale getirebilmek. Mühendislerimizin çalışmalarıyla bu sürede değişiklik olabilir ama beklentimiz bu yönde. İnşallah bu hedefimize de ulaşabiliriz. Şu anda Yörük üzerinde yoğun bir çalışma var."



Yüksek güvenlik ve taşıma kapasitesi

Nurol Makina'nın özgün olarak ürettiği askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.

Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip Yörük, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi, teker ve göbek altında 6 kilogramlık TNT patlamasına dayanabilecek şekilde tasarlandı.



Aracın diğer bir özelliği ise aynı gövde üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilmesine imkan tanıması. Araç personel taşıyıcı olarak üretilmiş olmasına rağmen sonradan arka kısmı açık ve kapalı kasa haline dönüştürülebiliyor. Dönüş yarıçapının 6 metre olmasının meskun mahal operasyonlarında avantaj sağladığı belirtiliyor.