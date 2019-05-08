ROKETSAN, terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi. Alanında dünyadaki ilk ürün olan Alka, ilk kez paylaşılan test görüntülerinde el yapımı patlayıcılardan drone saldırılarına kadar birçok tehdidi başarıyla bertaraf etti. İşte Türkiye'nin yeni silahı Alka'dan ilk görüntüler.

Türkiye'nin yeni nesil silah sistemi Alka... Üzerinde lazer tahribat ve elektromanyetik karıştırma sistemleri bulunuyor. Bu sayede, 4 kilometreye kadar karıştırma yapabilen sistem, hedefi tespit edip uzaktan imha edebiliyor.



ROKETSAN, son dönemdeki terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için dünyada da oldukça yenilikçi olan Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, ilk olarak 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtıldı.



Görünüm olarak bir kamyona benzeyen Alka, birçok farklı kullanım seçeneği içeriyor. Başka sistemlere entegre edilebildiği gibi, arkasındaki şalter sistemi sayesinde bırakıldığı sabit bir tesisi de koruyabiliyor. Şirket halihazırda, kendi tesislerindeki drone tehditleri için Alka'yı kullanıyor.



Alka, ilk kez paylaşılan test görüntülerinde el yapımı patlayıcı, güvenlik ihlali yapan ya da mühimmat taşıyan drone, casus drone ve sürü drone saldırısı gibi tehditleri başarıyla bertaraf etti.



Yönlendirilmiş enerji sistemli silahlar alanında dünyada da yeni arayışlar söz konusu… Türkiye'nin yerli üretimi Alka bu anlamda, dünyada da alanında ortaya konan ilk ürün olma özelliğini taşıyor.



Mobil ve sabit kullanım seçenekleriyle Alka, intikal halindeki veya sahada konuşlu birliklerin savunması ile meskun mahal operasyonları, gemi, karargah, üs-liman, kalekol ve benzeri kritik tesislerin nokta hava savunması için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor.





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