Bir yıl önce adımları atılan Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank toplantıya başkanlık etti. Ajansın merkezinde milli bir uzay programıyla bilgi verildi.

20 yıllık rüya gerçek oldu. Türkiye Uzay Ajansı, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulacağı bir yıl önce duyurulmuştu. İlk yönetim kurulu toplantısı ise 3 Eylül'de yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başkanlık yaptı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.Varank, ajansı kurmanın Türkiye’nin yirmi yıllık rüyası olduğunu ifade etti. Ajansa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygun gördüğü yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığını belirtti. Gelen isimlerin tecrübe sahibi olduğunu da vurguladı. Varank "Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağınıza inanıyorum" dedi.Varank, ajansın “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ve “Milli Uzay” programı ile hareket edeceğini söyledi.Varank, toplantıda Yıldırım’a logo ile ilgili talimat da verdi. Ajansın logosuna yurttaşlar karar verecek.Toplantının sonunda tutanağı Varank imzaladı.