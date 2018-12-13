Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla 20 yıllık rüyanın gerçek olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli çıkarlarının uzayda da gözetileceğini bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Ajans Türkiye'nin NASA'sı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek" dedi. Biz de sokağa çıktık, Türk halkının bu ajanstan beklentisini sorduk.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ajans, kararnamede belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere özel bütçeye sahip olacak ve "Milli Uzay Programı" için çalışmalar yürütecek.



Türkiye Uzay Ajansı'yla iligili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. "Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek." ifadelerini kullandı. Varank, "Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu." dedi.



Peki Türkiye'nin NASA'sı olacak ajanstan halkın beklentisi ne?





HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN