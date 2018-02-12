Sosyal medya platformu Twitter'a saat 23.06 itibariyle zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Twitter çöktü mü? Kullanıcılar Twitter'a giriş yaparken erişim sorunu yaşamaya başladı.

Saat 23:06 itibariyle Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "Teknik bir sorun var." uyarısıyla karşılaşıyor.



Ekrana gelen uyarıda, "Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz." yazıyor.



Twitter'a dünya genelinde erişim yaşandığı öğrenildi.



Kısa süreli erişim sorununun yaşandığı Twitter'a 23:15 itibariyle yeniden giriş yapılmaya başlandı.









ulusal.com.tr



