Sosyal medya devi Twiter'a Dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Sosyal medya devi Twiter'a erişim sorunu yaşandı.



Sosyal medya platformu #Twitter çöktü. Avrupa server'larında yaşanan sorunlardan dolayı çok sayıda ülkede Twitter'a girişte sorun yaşandı.



TSİ 22.45'te başlayan erişim sorunu kullanıcıları isyan ettirdi.



Yaşanan soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar, Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadıklarını bildiriyor.



Twitter'a girmeye çalışanlar "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.



Aksaklık bir müddet sonra ise düzeldi.





ulusal.com.tr