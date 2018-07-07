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Twitter'dan radikal karar

Twitter bu süre dahilinde her gün 1 milyondan fazla hesabı askıya aldı.

Twitter'dan radikal karar

Twitter, dezenformasyonu önlemek ve sahte haberlerin yayılmasına engel olmak için geçen 2 ayda 70 milyondan fazla hesabı sildi. 

Washington Post'tan edinilen bilgiye göre, Twitter bu süre dahilinde her gün 1 milyondan fazla hesabı askıya aldı.

Twitter, hatalı ya da sahte içerikleri, yayımlanmalarından önce kapsamlı bir biçimde incelemediği için sıkça eleştirilmekteydi.

Bu nedenle şirket, artık sahte içerik yayan hesapları kaldırmaya ve bu tür içerikler paylaşan hesapların paylaşımlarını, kapatmadığı takdirde dahi takip altında tutma kararı aldı.

Twitter, bu yeni politikası uyarınca, mayıs ve haziran aylarında toplam 70 milyondan fazla hesabı mecradan sildi.

Twitter'ın aylık kullanıcı sayısı halihazırda 336 milyon kişiyken, bunun 70 milyonu aşkın bir kısmının hesaplarının kaldırılması, analistler tarafından çok radikal bir hareket olarak tanımlanıyor.

Odatv.com

Etiketler; #twitter #karar
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