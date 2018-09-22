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Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi

Twitter, direkt mesajları etkileyen virüs tespit etti

Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi

Twitter, sosyal ağda yanlış kişilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti. 

Twitter'dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı twitleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi.

Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017'de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül'de ortadan kaldırıldığı belirtildi. 

Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #twitter #direkt mesaj #virüs
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