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Twitter tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

Twitter tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini talep etti
Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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