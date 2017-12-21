Uludağ Üniversitesi Hürkuş için düğmeye bastı. 15 firma ile birlikte oluşturulan konsorsiyum yerli savaş uçağının iniş takımlarını üretmek istiyor.

Uludağ Üniversitesi öncülüğünde 15 firma Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'un iniş takımlarını yapmak için girişimde bulundu.



Avrupa'nın tutumundan kurtulmak için Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay Hürkuş'un parçalarını yapmak üzere bir konsorsuyum topladı.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne sunum yapan Rektör, seri üretime geçip hava kuvvetlerimiz için yerli üretim yapmak istiyor.



Ulcay, Türkiye'de havacılıkta sektöründe sertifikasyonun öneminme değindi.





ulusal.com.tr