Uludağ Üniversitesi öncülüğünde 15 firma Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'un iniş takımlarını yapmak için girişimde bulundu.
Avrupa'nın tutumundan kurtulmak için Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay Hürkuş'un parçalarını yapmak üzere bir konsorsuyum topladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne sunum yapan Rektör, seri üretime geçip hava kuvvetlerimiz için yerli üretim yapmak istiyor.
Ulcay, Türkiye'de havacılıkta sektöründe sertifikasyonun öneminme değindi.
ulusal.com.tr
Uludağ Üniversitesi Hürkuş için düğmeye bastı. 15 firma ile birlikte oluşturulan konsorsiyum yerli savaş uçağının iniş takımlarını üretmek istiyor.
Uludağ Üniversitesi öncülüğünde 15 firma Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'un iniş takımlarını yapmak için girişimde bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.