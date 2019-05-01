banner1005
İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı
Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı
Kumpas şehidi Murat Özenalp anıldı
Kumpas şehidi Murat Özenalp anıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı devam ediyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı devam ediyor. Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürün fuarda görücüye çıktı. IDEF 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı devam ediyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, bu yıl 14. kez kapılarını açtı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen fuara ilgi yoğun oldu.

Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürün ilk kez görücüye çıktı.

3 Mayıs'a kadar açık olacak  fuara 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Bu yıl 576'sı yabancı, 485'ü Türk olmak üzere toplam bin 61 firma katılıyor. 

Faurda birçok ürün dikkat çekti. Onlardan biri de Milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. 

Tüfeğe Monte Lazer, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ses çıkarmıyor, sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı #ıdef
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.