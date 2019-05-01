Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı devam ediyor. Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürün fuarda görücüye çıktı. IDEF 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, bu yıl 14. kez kapılarını açtı.



Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen fuara ilgi yoğun oldu.



Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürün ilk kez görücüye çıktı.



3 Mayıs'a kadar açık olacak fuara 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.



Bu yıl 576'sı yabancı, 485'ü Türk olmak üzere toplam bin 61 firma katılıyor.



Faurda birçok ürün dikkat çekti. Onlardan biri de Milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi.



Tüfeğe Monte Lazer, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ses çıkarmıyor, sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor.





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