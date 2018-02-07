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Uzaya araba fırlatıldı

Dünyanın en güçlü roketi uzaya fırlatıldı. Amerikalı Elon Musk'ın firması tarafından üretilen roket, Florida'dan uzaya gönderildi.

Uzaya araba fırlatıldı

Uzaya astronot gittiğini duyduk, füze gönderildiği de hepimiz biliyoruz ama bu defa uzaya bir otomobil gönderildi.

Süper roket Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

İnsanoğlunun Mars hayali için dev bir adım atıldı. Bunu yapan da dünyaca ünlü ABD'li mühendis Elon Musk. Uzayda çığır açacak roketin adı Falcon Heavy. Yani bizim anlayacağımız dilden Ağır Şahin.

Dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy'nin namı diğer Ağır Şahin'in en ilginç yanı uzaya gönderdiği Tesla marka otomobil.

Tesla'nın her ayrıntısını Elon Musk ince ince düşündü. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu.

Otomobilin ekranında "Don't Panic" yani "Panik Yapma" yazısına yer verildi. Arabanın radyosunda ise David Bowie'nin "Space Oddity" (Sıpeys Odıti) parçası çaldı.

Onlar uzaya araba bile gönderirken Türkiye'de de "İstiklal Göklerde"dir denildi ve geçen Kasım ayı Uzay Ajansı kurulması kararı meclis alt komisyonundan geçti.

Tesla'nın uzay aracının yolu ise uzun. Falcon Heavy'nin 6 ay sonra Mars'a ulaşması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Elon Musk
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