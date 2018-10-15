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Uzaydan gelen 20 radyo sinyali tespit edildi

Gök bilimciler son bir yılda uzayın derinliklerinden gelen 20 kadar yeni radyo sinyali tespit etti.

Uzaydan gelen 20 radyo sinyali tespit edildi

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskopları kullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti.

Shannon, 20 radyo sinyalinin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı. 

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Gök bilimciler #avustralya #radyo sinyali
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