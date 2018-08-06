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Uzayın 'serseri' cismi

Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi. Bu cismin adı ise "serseri."

Uzayın 'serseri' cismi

Adı "serseri." O gezegene benziyor ancak bir gök cismi.

Uzayın derinliklerinde Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim insanları tarafından, ilginç bir cisim keşfedildi.

Güneş Sistemi dışında yer alan "serseri" güçlü bir manyetik alana sahip.

Science Daily'nin haberine göre; Keşif, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı.

Gök bilimciler, gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #uzay #serseri cisim
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