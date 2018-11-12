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İranlılara karşı da suikast planı yapmışlar
İranlılara karşı da suikast planı yapmışlar

Varank: Amacımız...

Bakan Varank: "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim."

Varank: Amacımız...
"9 ayda 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Böylece, 117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor."

ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA
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