Bakan Varank: "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim."

"9 ayda 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Böylece, 117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor."



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