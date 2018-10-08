Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 34'ü sabah yüzünü yıkamadan önce sosyal medyaya giriyor. Ne kadar sosyal ağlarda geziyoruz, hayatımıza ne kadar etki ediyor sosyal medya? Arkadaşlarımız bu sorularını yurttaşlara sordu.

Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların 51 milyonu da sosyal ağlara akıllı telefonla bağlanıyor. Peki gün içinde ne sıklıkla sosyal medya kullanıyoruz?



Ocak ayı istatistiklerine göre Türkiye'de bir kişi, günde ortalama 7 saat internet kullanıyor. Kullanım amaçlarının başında ise video ya da televizyon izlemek geliyor.



Video ve televizyonu facebook, whatsapp ve instagram gibi sosyal medya platformları takip ediyor.



Türkiye'de 51 milyon facebook, 33 milyon instagram kullanıcısı var. İnstagramda da dünya ikincisi Türkiye. Uyanır uyanmaz sosyal medya kullanmaya başlayan oranı ise yüzde 34.



Paylaşımlar ya da beğenilerin çoğunluğunda ise içeriğin doğruluğuna bakılmıyor.



Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının yüzde 55'i youtube, yüzde 53'ü facebook, yüzde 50'si vhatsaapta, yüzde 46'sı da instegram kullanıyor.



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