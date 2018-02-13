Vodafone, Samsung'un ilk çift ön kameralı modeli olan Galaxy A8 ve A8+ için Sevgililer Günü'ne özel olarak "Akıl Almaz Değişim" adıyla bir kampanya düzenledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Akıl Almaz Değişim" adlı kampanya kapsamda, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski cihazını Vodafone'a getiren aboneler, kendileri ve sevdikleri için son teknolojiye sahip iki Samsung Galaxy A8 veya A8+ akıllı telefonu 3 bin 600 TL'ye varan indirimlerle satın alabilecek.

Komple ön cephe ekranı (sonsuz ekran) ile ergonomik bir yapıya sahip olan Samsung Galaxy A8 ve A8+, her şart altında istenildiği an canlı ve net selfie çekimleri yapmaya imkan tanıyan ve Samsung telefonlarda ilk canlı odaklanma özellikli çift ön kamera özelliğini taşıyan 16MP + 8MP F1.9 çift ön kamera ve 16MP F1.7 arka kamera donanımı ile öne çıkıyor.

Çift ön kamera birbirinden bağımsız çalıştığı için, telefonlar selfie çekiminde en uygun kamerayı kullanarak hem arka planlı yakın çekimlerde hem de portre çekimlerinde en iyi sonucun alınmasını sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş canlı odaklanma özelliğiyle fotoğraf çekiminden önce veya sonra arka plan bulanıklığını istenilen şekilde ayarlayarak yüksek kaliteli fotoğraflar elde etme imkanı sunuyor.



"Avantajlı bir fırsat sunuyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını bildirdi.



Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünya ile aynı anda sunma hedefiyle abonelerinin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirdiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy A8 ve A8+ ailesini akıllı cihaz portföyümüze katmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Samsung cihazlar, son teknolojiyi uygun maliyetle satın almak isteyen abonelerimiz için ideal bir alternatif oluşturuyor. Çok tercih edilen 'eskisini getir yenisini götür' ve 'iki cihaz bir arada' kampanyalarımızı birleştirerek çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz. Samsung'un yeni cihazlarının Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı cihazlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına ve Vodafone Online Cep Merkezi'ne davet ediyoruz."



