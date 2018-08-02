banner982
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Whatsapp'a bilgisayardan girenlere çok önemli uyarı

Whatsapp'a bilgisayar başında girenler için yeni dönem başlıyor. Popüler mesajlaşma uygulamasında çok yakında bakın yeni nelerle karşılaşacaksınız?

Whatsapp'a bilgisayardan girenlere çok önemli uyarı

Whatsapp'a bilgisayardan girenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp Web şu anda karşı taraflara GIF yollamak isteyenler için, bunu alt menü şeklinde sunuyor. Sol altta bulunan ifade menüsüne girdiğinizde GIF seneçeğine tıklayabiliyorsunuz. 



GIF butonunun yine yazı yazdığımız bölüme taşınması beklenirken, Stikers (emoji) butonunun WhatsApp Stikers Store‘a bağlanması sağlanacak. Bu yeniliklerin ne zaman WhatsApp Web için geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor. Ama test aşamasına geçildiyse, kısa süre içerisinde bu özellikleri görebileceğimizi söyleyebiliriz.

Öncelikle Android için WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan okundu olarak işaretle özelliğinden bahsedelim. 2.18.232 sürümünde yer alan özellik ile gelen tüm mesajları bildirim penceresi üzerinden okunmuş durumuna getirebileceksiniz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.