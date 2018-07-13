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Whatsapp'a bomba özellik: Mavi tik değişiyor!

Whatsapp son dönemde yaptığı birçok güncelleme ve beta testlerine bir yeni özellik daha ekledi. Whatsapp'ın beta sürümünde test edilmeye başlayan bu yeni özellik ile artık bildirim ekranınıza gelen mesajlara okundu onayı verebileceksiniz.

Whatsapp'a bomba özellik: Mavi tik değişiyor!

Popüler mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp son zamanlarda birçok yeni özelliği test etmeye başladı. Yeni özellikleri ile adından çokca söz ettiren Whatsapp son özelliği ile karşınızda. WhatsApp, Google Play Beta ile 2.18.214 sürümüne yükselttiği uygulamasına ‘Okundu Olarak İşaretle’ özelliği getirdi. Artık kullanıcılar bildirim menüsünden okuduğu mesajlar için de mavi tik gönderebilecek.

"Okundu Olarak İşaretle" özelliği ile bir sohbetten üst üste mesajlar geldiğinde uygulamaya girmeye gerek kalmadan mesajları okuduğunuzu karşı tarafa bildirebileceksiniz. Yani bildirim menüsünden okuduğunuz mesajlara okundu bildirimi gönderebilirsiniz.



"Okundu Olarak İşaretle" özelliği henüz geliştirme aşamasında olduğu için henüz tüm kullanıcılar için yayınlanmadı. Şirket geliştirmeler tamamlandıktan sonra bu özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına sunacağını açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
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