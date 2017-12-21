WhatsApp, 2018 yılı itibariyle bazı telefonlarda kullanılmayacak

WhatsApp 30 Haziran 2017’den itibaren eski sürüm işletim sistemine sahip olan bazı telefonlar ile artık mesaj gönderip alamayacağını açıkladı.



Bazı telefon modelleri için 31 Aralık 2017 tarihine ertelendi. WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.



İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar:



iPhone 3GS/iOS 6



Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar



Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar



BlackBerry



Nokia S40 ve Nokia Symbian S60



ulusal.com.tr