WhatsApp 30 Haziran 2017’den itibaren eski sürüm işletim sistemine sahip olan bazı telefonlar ile artık mesaj gönderip alamayacağını açıkladı.
Bazı telefon modelleri için 31 Aralık 2017 tarihine ertelendi. WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.
İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar:
iPhone 3GS/iOS 6
Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar
Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar
BlackBerry
Nokia S40 ve Nokia Symbian S60
ulusal.com.tr
WhatsApp, 2018 yılı itibariyle bazı telefonlarda kullanılmayacak
WhatsApp 30 Haziran 2017’den itibaren eski sürüm işletim sistemine sahip olan bazı telefonlar ile artık mesaj gönderip alamayacağını açıkladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.