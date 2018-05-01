WhatsApp CEO'su Jan Koum'un ABD medyasında Facebook'un karıştığı veri skandalı sonrasında şirketle düştüğü anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiği belirtildi ancak Koum, "Teknoloji dışındaki zevklerime zaman ayırmak istiyorum" dedi.

WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etttiğini açıkladı. Koum, Facebook'un sahibi olduğu ve günlük 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ta mahremiyet hakkının en büyük savunucularından olmasıyla biliniyor.



Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" dedi.



ABD basınına yansıyan haberlere göre ise Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında anlaşmazlıklar olduğunu belirtiyor ve Koum'un bu anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararını aldığını belirtti.



Washington Post gazetesinin haberine göre, Koum Facebook'tan gelen şifreleme kriterlerinin gevşetilmesi ve Facebook - WhatsApp arasındaki kişisel veri alışverişinin güçlendirilmesi taleplerine karşı çıkıyordu.



Koum paylaştığı Facebook mesajında "Ekibimiz her zamankinden daha güçlü ve muhteşem işler başarmaya devam edecekler… WhatsApp'a dışarıdan da olsa desteğimi vermeye devam edeceğim" dedi.



Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise Koum'un kendisine şifreleme konusunda öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi ve gücün merkezi sistemlerin bireylere geçmesine dikkat çekerek bu değerlerin WhatsApp'ta hep var olacağını belirtti./Habertürk