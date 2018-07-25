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Whatsapp değişti! Bugünden itibaren yazışan herkes...

WhatsApp bildirim uzantısı özelliği nihayet kullanıcılara sunulmaya başladı. Bu yeni güçlü eklenti ile birlikte bildirimler bambaşka bir boyut kazanacak.

Whatsapp değişti! Bugünden itibaren yazışan herkes...

Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek. Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim.



Yeni sürümde ayrıca, WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

Bildirim yönetimi anlamında oldukça başarılı olan WhatsApp, bu yenilikle kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacak. Umarız platform ileriki güncellemeler ile doğrudan mesaj bildiriminde küçük resim ön izlemesi sunmayı da ihmal etmez.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
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