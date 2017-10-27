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WhatsApp kullananlar dikkat: 7 dakikanız var

WhatsApp'ta beklenen köklü değişiklik aktif edildi. Birçok kişinin yanlış mesaj atarak sıkıntılı duruma düştüğü manzaralar son bulacak, WhatsApp'a mesaj silme özelliği geldi

WhatsApp kullananlar dikkat: 7 dakikanız var

WhatsApp’ta artık yanlış mesaj attım derdi son bulacak. Kısa bir süre önce konum takibi özelliğini kullanıma sunan şirket, şimdi de dikkat çeken bir yeniliği sundu. WhatsApp daha önce duyurduğu mesaj silme özelliğini aktif hale getirdi.

KRİTİK 7 DAKİKA

Sözcü gazetesinin haberine göre, WhatsApp'ta geriye dönük mesajlar silinemeyecek ancak konuşma süreci içinde 7 dakika öncesine kadar olan mesajlar silinebilecek.

Şimdilik kısıtlı bir grubun kullanabildiği özellik bir süre sonra genel kullanıcıya da sunulacak.

Mesaj silindiğinde karşı tarafa “bu mesaj silindi” uyarısı gidecek ancak mesaj her yerden silinmiş olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp
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