Whatsapp, çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı. Whatsapp uygulamada ekran görüntüsünü yasaklıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, yasağın kullanıma sokulmasından itibaren kullanıcılar herhangi bir sohbet penceresinden ekran görüntüsü alamayacak

Whatsapp, çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı.



Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, çok konuşalacak bir yasağa imza atıyor.



Facebook'un bünyesinde bulunan Whatsapp, gizlilik üzerine büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.



WhatsApp'ta uzun bir zaman önce iki kişi arasındaki konuşmalar uçtan uca şifrelenmeyle tamamen gizlilik çatısı altına alınmıştı.



Whatsapp uygulamada ekran görüntüsünü yasaklıyor.



Milliyet'in haberine göre, şirkete yakın kaynaklara göre, yasağın kullanıma sokulmasından itibaren kullanıcılar herhangi bir sohbet penceresinden ekran görüntüsü alamayacak.



Ek olarak, Whatsapp, yeni bir parmak izi doğrulaması üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.



Bu iki özellik de henüz geliştirilme aşamasında fakat Whatsapp'ın yeni sürümünde olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.



Yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğiyle alakalı herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.



ulusal.com.tr