banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

WhatsApp kullananlar dikkat! Ekran görüntüsü yasağı geliyor

Whatsapp, çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı. Whatsapp uygulamada ekran görüntüsünü yasaklıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, yasağın kullanıma sokulmasından itibaren kullanıcılar herhangi bir sohbet penceresinden ekran görüntüsü alamayacak

WhatsApp kullananlar dikkat! Ekran görüntüsü yasağı geliyor

Whatsapp, çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı.

Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, çok konuşalacak bir yasağa imza atıyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan Whatsapp, gizlilik üzerine büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'ta uzun bir zaman önce iki kişi arasındaki konuşmalar uçtan uca şifrelenmeyle tamamen gizlilik çatısı altına alınmıştı.

Whatsapp uygulamada ekran görüntüsünü yasaklıyor.

Milliyet'in haberine göre, şirkete yakın kaynaklara göre, yasağın kullanıma sokulmasından itibaren kullanıcılar herhangi bir sohbet penceresinden ekran görüntüsü alamayacak.

Ek olarak, Whatsapp, yeni bir parmak izi doğrulaması üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Bu iki özellik de henüz geliştirilme aşamasında fakat Whatsapp'ın yeni sürümünde olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğiyle alakalı herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp #ekran görüntüsü yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.