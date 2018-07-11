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Whatsapp'ta arkadaşınıza bu kelimeyi sakın yazmayın, telefon çöküyor!

iOS 11.3 sürümünde keşfedilen bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine neden oluyor. Örneğin bir Tayvan bayrağı emojisi yazdığınızda veya Tayvan ismini Whatsapp'tan yazdığınızda iPhone'lar sıra dışı bir şekilde çökmeye başlıyor!

Whatsapp'ta arkadaşınıza bu kelimeyi sakın yazmayın, telefon çöküyor!

Birçok teknoloji şirketi, Tayvan'ın bağımsız statüsünü reddetmek dahil, Çin'in katı kurallarına uyum sağlamak için uğraş veriyor. Ancak ortaya çıkan bir hata oldukça ilginç. Güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, iOS 11.3 ve daha önceki sürümlerinde, "Tayvan" yazdıklarında ya da Tayvanlı bayrak emojisini uyguladıktan sonra bazı kullanıcıların cihazlarını çökerten bir hatadan bahsediyor.

Yani Whatsapp'ta yazışırken veya SMS gönderirken iPhone'unuzun çökmesi işten bile değil. Ancak iOS 11.3 sürümüyle ortaya çıkan bu sorunun iOS 11.4.1 güncellemesiyle ortadan kalktığı görülüyor. Yine de bu sorunun bazı kullanıcılar için tekrar 'hortlaması' mümkün; o nedenle eğer başınıza bu tip bir durum gelirse sorunun telefonunuzdan kaynaklanmadığını, yazılımsal bir sorun olduğunu unutmayın.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
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