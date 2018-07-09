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Whatsapp'ta mesajlar kızaracak! Yeni dönem başlıyor..

Hindistan'da Whatsapp'tan yayılan yanlış haberler ile linç edilen 12 kişiden sonra şirket, yeni özelliği ile şüpheli ve zararlı linkler hakkında kullanıcıları uyaran bir özellik geliştiriyor.

Whatsapp'ta mesajlar kızaracak! Yeni dönem başlıyor..

Whatsapp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

Henüz Whatsapp beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösateriliyor.

Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp #mesaj
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