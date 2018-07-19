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Whatsapp'ta sık sık mesaj atan herkese kötü haber!

Whatsapp çok mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik ile artık çok mesaj gelen sohbetler bildirim panelinden sessize alınabilecek.

Whatsapp'ta sık sık mesaj atan herkese kötü haber!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısayol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek. Öte yandan şirket Türkçe çeviri hatası yaşamasından kaynaklı olarak butonu "sessize al" yerine "sona al" olarak çevirmiş.




Öte yandan özelliğin kullanılabilir hale gelmesi için 50 mesaj zorunluluğu bulunuyor yani 50 mesajdan az olan sohbetlerde bu kısayol çalışmıyor. Düşünüldüğünde grup sohbetleri için 50 mesaj normal olsa da bireysel sohbetlerde 50 mesaj birikmesi pek olası gözükmüyor. Whatsapp sessize alma özelliğini şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Özelliği denemek için Play Store'dan Beta sürümünü 2.18.216 sürümüne güncelleyebilirsiniz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
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