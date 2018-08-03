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Whatsapp'ta yazışırken fotoğraf paylaşanlar dikkat

Whatsapp'a gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Whatsapp Web üzerinden GIF paylaşımı söz konusu olurken, yeni özellik bu kez popüler uygulamada bakın neyi değiştirecek?

Whatsapp'ta yazışırken fotoğraf paylaşanlar dikkat

Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor. Henüz güncelleme yayınlanmamış olsa da, yine kullanıcıların kullanım alışkanlığını değiştirecek türden bir yenilik söz konusu. Bu kez konumuz Whatsapp'ta resim içinde resim paylaşma... WhatsApp resim içinde resim özelliği şu an için geliştirme sürecinde olduğu için tüm kullanıcılara açılmış değil. Yani, WhatsApp güncellemesi yapsanız bile özelliği görme şansınız henüz mevcut değil.



İlk olarak iOS için WhatsApp uygulamasına gelen özellik sonunda sonraki güncellemeler ile Android kullanıcılarının da hizmetinde olacak. Bu sayede WhatsApp içerisinde YouTube ve Instagram videolarını resim içinde resim moduile görüntülemek mümkün hale gelecek.

Özellik aktif olduğunda, küçük resim ön izlemesinde bir Oynat sembolü görülecek. Yine de bunun özellik sunulduğunda değişebileceğini de hatırlatalım. Bu sembole tıkladığınızda uygulama size videoyu resim içinde resim modu ile gösterecek. Bu sırada siz de videoyu izlerken aynı zamanda sohbet içerisinde gezinmeye devam edebileceksiniz. Instagram videoları ile de çalışacak özellik, Instagram Hikayeler desteği sunmayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp
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