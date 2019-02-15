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WhatsApp'ta yeni müthiş özellik! Bundan sonra...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta gün geçtikte yeni özellikler karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamanın Android sürümünde birtakım yenilikler yapılmıştı. Şimdi ise WhatsApp'ta yeni değişiklikler test ediliyor. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen değişiklikle ilgili olarak son gelişmelerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı

WhatsApp'ta yeni müthiş özellik! Bundan sonra...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durumlar özelliği ile ilgili bir yeniliği test ediyor. Şirket, yeni test ettiği özelliği sayesinde durumları artık kronolojik sıraya göre değil, alaka düzeyine göre sıralayacak. 

İspanya, Brezilya ve Hindistan'daki bir grup iPhone kullanıcı tarafından test edilen yeni özellik, test aşamaları bittikten sonra daha geniş kiltlelere ulaşacak.

Ensonhaber'de yer alan habere göre, WhatsApp'ın şu anki Android ve iOS sürümünde, durumlar yeniden eskiye doğru bir düzende sıralanıyor. Bu nedenle çok sık durum paylaşanlar en üstte, daha nadir durum paylaşanlar ise en alt sıralarda kendine yer buluyor.

WhatsApp'ın test ettiği yeni özellik, bu haksızlığı ortadan kaldırarak daha popüler durumların en üstte görünmesini sağlayacak.

WhatsApp, artık durumların gönderilme zamanına bakmayacak. Şirket, kullanıcıların en fazla sohbet ettiği ve en fazla durumlarını kontrol ettiği kişilerin paylaşımlarını en üstte gösterecek. Nadiren sohbet edilen ve durumları kontrol edilen kişiler ise alt sıralarda çıkacak.

Şirket, iPhone kullanıcıları ile yaptığı testleri bitirdikten sonra android için de testlere başlayacak. Bu yeni durum özelliğinin tam olarak, ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp #whatsapp yeni özellik
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