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WhatsApp'tan yeni uygulama: Business

WhatsApp Business uygulaması Google Play Store'da kullanıma sunuldu. Business uygulamasının WhatsApp üzerinde bir işletme sahibi olmanıza, müşterilerinize daha verimli iletişim kurmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olacağı belirtildi

WhatsApp'tan yeni uygulama: Business

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Business uygulamasını Google Play Store'da kullanıma sundu.

Business uygulamasının WhatsApp üzerinde bir işletme sahibi olmanıza, müşterilerinize daha verimli iletişim kurmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olacağı ifade edildi.

Ayrı iş ve kişisel telefon numaralarınız varsa, hem WhatsApp Business hem de WhatsApp Messenger'ın aynı telefona yüklenmiş olmasını ve bunları farklı numaralarla kaydettirmesinin sağlanabileceğin bilgisi verildi.

WhatsApp Messenger'da bulunan özelliklere ek olarak, WhatsApp Business'da şu özellikler yer alıyor:

- İŞ PROFİLİ: Müşterilerinizin değerli bilgileri (web siteniz, konumunuz veya iletişim bilgileriniz gibi) bulmasına yardımcı olmak için işletmeniz için bir profil oluşturun.

- İŞ MESAJ TALİMATLARI: Dışarıda olduğunuzu göstermek için Uzak mesajlar'ı kullanarak müşterilere daha duyarlı olun.

Uygulamanın Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp #whatsapp business
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