Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android işlem sistemi kurulu olan akıllı telefonlarda görülen ileti hatası nedeniyle yine gündemde.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android işlem sistemi kurulu olan akıllı telefonlarda görülen ileti hatası nedeniyle yine gündemde.



Genellikle şaka maksatlı yapılan bu hata nedeniyle çok sayıda telefon kullanılamaz hale geldi.



PEKİ HATA NASIL İŞLİYOR









SİYAH NOKTAYA TIKLAMAZSINIZ SORUN YOK



Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor. Siyah noktaya dokunmazsanız WhatsApp’ınızda herhargi bir problem oluşmuyor. Bu hamle şimdiden birçok kişi arasında karşılıklı şaka yapma amacıyla yapılıyor.



Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor.



Hata nedeniyle, birçok kullanıcı tarafından şikayet edilem WhatsApp'ın sorunu ne zaman çözeceği merak konusu. Bazı bilişim uzmanları, söz konusu hatanın bir sonraki güncelleme ile giderileceğini düşünüyor.



ulusalkanal.com.tr