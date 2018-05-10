Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma açtı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma açtı.



Yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp'ta size gönderilen videoları izlerken uygulamayı terk etmenize artık pek gerek kalmayacak. Gelen videolar Facebook ve Instagram'a ait olduğu sürece onları sohbet penceresi içerisinde izleyebileceksiniz. Yeni işlev bununla da kalmıyor. Videoları dilerseniz resim-içinde-resim modunda izleyebiliyor yani videoyu küçük bir kutucuk içerisine alıp, diğer WhatsApp sohbetlerine bakabiliyorsunuz.



Facebook, uygulamaları arasındaki geçişi daha az fark edilir bir hale getirmek için bir süredir çalışıyor. Firma geçen sene Instagram hikayelerini Facebook'ta paylaşma işlevi sunmaya başlamıştı. Bu senenin başında çıkan bazı raporlar, firmanın Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmaya izin veren bir işlev sunmak için çalıştığını söylüyordu.



Instagram ve Facebook videolarını WhatsApp'ta seyredebilmek, son yılların en büyük gizlilik skandalının ardından Facebook'a ait bu platformları terk etmeyenler için elbette güzel. Şu an iOS kullanıcılarına sunulmaya başlanan güncelleme, henüz Android'e gelmedi.



YENİ ÖZELLİK YOLDA



Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinden bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe hazırlanıyor.



Popüler uygulama kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden bir yenilik için düğmeye bastı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği ortaya çıktı.

WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği henüz kullanıcılara sunulmadı. Zira şirket yeni özellik üzerindeki çalışmalarını henüz tamamlamış değil.



Peki yeni özellik ile kullanıcıların hayatlarında neler değişecek?

Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için platforma yeni bir simgenin de gelmesi hayli mümkün.







ulusal.com.tr