Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu..

Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.



Keşfedilen açığıa bakılırsa herkeste sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor.



Zira eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.



WhatsApp, birkaç ay önce kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde her iki taraftan da silebilmelerine imkan sağlamıştı.



Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'a gelen gönderilen mesajları silme özelliğinin bir açığı tespit edildi.



ulusal.com.tr