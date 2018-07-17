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Yahoo Messenger kapatıldı

30 yılı aşkın bir süredir internetin önemli bir ismi olan Yahoo, 20 yıldır kullanıcılarına sunduğu sohbet uygulaması Yahoo Messenger'ı bugün itibariyle erişime kapattı, bir devir sona erdi.

Yahoo Messenger kapatıldı
30 yılı aşkın bir süredir internetin önemli bir ismi olan Yahoo, 20 yıldır kullanıcılarına sunduğu sohbet uygulaması Yahoo Messenger'ı bugün itibariyle erişime kapattı, bir devir sona erdi.

Yahoo'nun 1998'de kullanıma sunduğu Messenger, diğer rakipleri MSN, ICQ gibi uygulamalar ile 2000'li yılların vazgeçilmezleri arasındaydı. 2009'da 120 milyondan fazla kullanıcısı ile en iyi dönemine ulaşan sohbet uygulaması, sosyal medyanın çıkışıyla birlikte çöküşe geçti. 2014 yılında kapatılan MSN ve geçen yıl sonlandırılan AOL Messenger'in ardından Yahoo'da Messenger uygulamasında yolun sonuna gelindiğini açıkladı.

17 Temmuz'dan itibaren kullanıcılara sohbet geçmişlerini indirmesi için izin verilirken, uygulama ile mesajlaşma özelliği kullanıma kapatıldı. Artık Yahoo Messenger’ı kullanmaya çalışanlar, şirketin yeni mesajlaşma uygulaması Squirrel‘e yönlendirilecek.

Kaynak: DHA
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