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Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi

Yaraların iyileşme sürecini kısaltan elektrikli bandaj geliştirildi.

Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi

Yaraların iyileşme sürecini kısaltan elektrikli bandaj geliştirildi.

Science Daily'nin haberine göre, Amerikan Kimya Derneğinden Veybo Say, Şüdong Vang ve meslektaşlarının geliştirdiği bandaj, elektrik sahası oluşturarak farelerin ciltlerindeki yaraların iyileşme süresini kısalttı.

Bandajı çalıştırmak için politeirafloroetilen, bakır ve polietilen tereftalat yaprakların üst üste getirildiği giyilebilir nano jeneratör geliştiren bilim adamları, jeneratörün, deride nefes alma dahil normal aktivite sırasında oluşan hareketi, küçük elektrik titreşimlerine dönüştürebildiği belirtildi.

Bu titreşimlerin, yaranın her iki tarafına yerleştirilen elektrotlara aktığı ve yara üzerinde zayıf bir elektrik sahası oluşturduğu kaydedildi.

Farelerin ciltlerindeki yaralar üzerinde denenen bandajın iyileşme süresini önemli ölçüde azalttığı, bandajlı yaraların 3 günde kapandığı, kontrol grubunda yer alan hayvanların yaralarının ise 12 günde iyileştiği gözlendi.

Çalışmanın ayrıntıları "ACS Nano" dergisinde yayımlandı.  


Kaynak: AA
Etiketler; #science daily
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