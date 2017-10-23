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Yasaklı sitelere girmenin yolu

Google'ın tercüme servisi Google Translate'in aynı zamanda yasaklı sitelere giriş için bir kapı olduğunu biliyor muydunuz?

Yasaklı sitelere girmenin yolu

VPN kullanmadan veya DNS değiştirmeden kullanıcıların yasaklı sitelere girme şansı var. Örneğin imgur.com sitesini ele alalım. Bu site bir süredir Türkiye üzerinden erişime kapalı ve girilemiyor. 

başta Google DNS olmak üzere neredeyse tüm DNS’ler de geçtiğimiz yıl zehirlendiği için güvenlik açısından pek sağlam pabuç değil. Erişim engeli uygulanmış sitelere girmek için daha güvenli yol olan VPN tercih edilmesi gerekiyor.

Google Translate ile yasaklı sitelere nasıl girilir?

Google Translate Web sayfasını açın. Sayfaya ulaşmak için tıklayın.

Çeviri bölümüne gitmek istediğiniz sayfayı yapıştırın. Sayfanın http ile başlamasına dikkat edin.

Tercüme et tuşuna basın. Bu tuşa bastıktan sonra, yasaklı olan sitenin Türkçe’ye çevrilmiş halini kullanımınıza sunacak./Hürriyet

Etiketler; #vpn #dns #yasaklı sitelere giriş
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