Gök bilimciler, neredeyse tamamen Büyük Patlama'yla açığa çıkan maddelerden oluşan bir yıldız keşfetti.

ScienceDaily'nin haberine göre, evrenin en eskilerinden biri olarak nitelendirilebilecek, yaklaşık 13,5 milyar yaşındaki bu küçük yıldızın kütlesi ve metal içeriğinin çok düşük olduğu tespit edildi.



Metal içeriği düşük diğer yıldızların aksine Samanyolu Galaksisi'nin "ince diskinde" bulunan yıldıza, 2MASS J18082002-5104378 B isminin verildiği belirtildi.



Johns Hopkins Üniversitesinden Kevin Schlaufman, "10 milyonda bir ihtimal" diye nitelendirdiği yıldızın, yıldızların ilk nesli açısından önemli olduğunu söyledi.



2MASS J18082002-5104378 B'nin ortak nokta yörüngesinde dönen iki yıldızlı sistemin parçası olduğu, çok küçük ve zor seçilen ikinci yıldızın, çok daha parlak olan ilkinden sonra keşfedildiği kaydedildi.



Keşfin ayrıntıları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.



Büyük Patlama'dan sonra evrendeki ilk yıldızların tamamen hidrojen, helyum ve az miktarda lityum gibi elementlerden oluştuğu, bu yıldızların daha sonra çekirdeklerinde helyumdan daha ağır elementler ürettiği ve süpernova iken patladıklarında evreni ağır elementlerle doldurduğu ifade ediliyor.



Bir sonraki yıldız neslinin, bu metalleri içeren bulutlardan oluştuğu, metal içeriğinin, yıldız doğumu ve ölümü döngüsü sürdükçe arttığı belirtiliyor.