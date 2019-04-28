Türk savunma sanayi bu kez değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği üretti. Tüfek, dünyada birkaç firma tarafından üretilebiliyor. Bir dakikadan kısa sürede tüfek ihtiyaç duyulan kalibreye dönüştürülebiliyor ve namlusu değiştiriliyor.

Türkiye’de ilk kez değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği üretildi. Tüfek sürgülü mekanizma sistemiyle çalışıyor.



Keskin nişancı tüfeği, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.



Kullanılan namluya ve kalibreye göre tüfeğin menzili bin ila 2 bin metre arasında değişiyor. Kullanıcıya üç farklı kalibrede namlu seçeneği sunuyor.



Çok hızlı ve kolay şekilde ekstra bir alet kullanmadan kalibre değişikliğine olanak sağlayan tüfek, dünyada birkaç firma tarafından üretilebiliyor.



Tüfek, bir dakikadan kısa sürede ihtiyaç duyulan kalibreye dönüştürebiliyor ve namlusu değiştiriliyor.



Ağırlığı donanımlara bağlı olarak farklılaşan tüfek, 6 ila 6,2 kilogram arasında yer alıyor.





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