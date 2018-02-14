Türk bilim insanları yerli enerji üretiminde verimi artıracak bir buluşa imza attı.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında karşılaşılan kabuklaşmayı azaltacak malzeme geliştirdi.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Demir, bu önemli buluş ile ilgili bilgi verdi.
Çeşitli moleküllerin sentezinden oluşan yeni malzemenin, jeotermalden elektrik üretimini yaklaşık yüzde 20 artırarak yıllık 180 milyon dolar civarında kazanç sağlaması bekleniyor.
Bilim insanları bu alandaki elektrik üretiminin verimini artırmak için 7 yıldır çalışıyor. TÜBİTAK destekli projede elde edilen malzemenin üretim kapasitesinin artırılarak sahada kullanılacak miktarda üretilebilecek.
ulusal.com.tr
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