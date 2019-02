SAHA İstanbul üyelerinden ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi'ni kurarak kritik alanlardaki pil ihtiyacını karşılayıp, millileştirme hamlesine katkı sağlayacak. Yılda 2 milyon adet pil üretim kapasitesine sahip olacak tesisin temelinin yıl ortasına kadar atılması, Mart 2021'de seri üretime geçmesi planlanıyor

Savunma ve havacılık sanayisindeki yerli ve milli üretime yönelik çabalar çok boyutlu olarak sürüyor. SAHA İstanbul üyelerinden ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ de yeni pil üretim tesisiyle Türkiye'nin ihtiyaçlarının yurt dışından karşılanmasının önüne geçmeyi, belgelendirme konusundaki adımlarla küresel firmalara ürün satmayı hedefliyor.



Türkiye’nin teknoloji hamlesine güç katmak için Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) çatısı altında bir araya gelen firmalar savunma, sivil havacılık, uzay endüstrisinin millileşmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu firmalardan biri olan ASPİLSAN da Türkiye’deki ilk Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi'ni kurarak millileşme hamlesine katkı sağlamaya hazırlanıyor.



ASPİLSAN'ın Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştireceği yatırım ile Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu bir ürün daha yurt içinde üretebilir hale gelecek. Sadece 2016 yılı için 65 milyon dolar ithalat faturası çıkan piller artık yerli olarak üretilebilecek.



Kapalı alanı 17 bin metrekareyi bulan yeni üretim tesisinin temellerinin yıl ortasına kadar atılması hedefleniyor. Teknoloji yoğun üretim yapacak tesisin, Kasım 2020 itibarıyla kurulu hale getirilmesi ve Mart 2021’de de seri üretime geçmesi planlanıyor.



Başlangıç itibarıyla yılda yaklaşık 2 milyon adet pil üretimi planlanan tesiste, toplamda 200 kişinin istihdam edileceği düşünülüyor.



SİVİL TİCARİ UÇAKLARA AKÜ SATACAK



ASPİLSAN, ürünlerini satış olanaklarını artırmak için de yoğun bir çaba gösteriyor.



Sivil hava araçlarına akü üretimi için 2016 yılı başında sertifikasyon çalışması başlatan şirket, bu kapsamda Avrupa Havacılık Otoritesi’ne (EASA) 3 farklı onay için başvuruda bulundu ve 2018 içerisinde Alternatif Tasarım ve Organizasyon Onayı (ADOA) ile Üretim Organizasyon Onayı (POA) aldı. Ürün testlerinin de tamamlanması ile yıl ortasına kadar ETSO Belgesi’nin alınması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından ASPİLSAN'ın bu yıl içinde sivil ticari uçaklara Ni-Cd uçak aküsü satışlarına başlaması hedefleniyor.



HEDEF KÜRESEL OYUNCU OLMAK



Bu alanda üretim yapan firmaların uzay ve havacılık sanayi tedarik zincirinde mal veya hizmet üreten bir halka olarak yer alabilmesi için AS 9100 sertifikasyonuna sahip olması gerekiyor.



SAHA İstanbul Ur-Ge projesi kapsamında ocak ayında EN9100:2018 / AS 9100 D sertifikasını almayı başaran ASPİLSAN, havacılık, uzay ve savunma sanayisinde küresel oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı.



ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, konuya ilişkin, "AS 9100 sertifikasyonuyla beraber ASPİLSAN Enerji; kapsam itibariyle havacılık ve savunma endüstrileri için elektronik ve optronik sistemler, el/sırt telsizleri ve savaş araç gereçlerine ait pil hücreleri, aküler, bataryalar, batarya bloku, şarj cihazları ve baskı devre kartı komponenti dizgi işlemleri tasarımlarını ilgili sektörlere üst kalite ve gereksinimlerde yaparken dünya genelinde en üst düzey firmalara tedarikçi olarak hizmet verecek." dedi.



Kayseri, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bölük, hem sivil sektörün hem de savunma sanayisinin gereksinimlerine özgün ve yerli çözümler üretmeyi, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.



342 KOLDAN MİLLİLEŞME



SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümelenme olarak Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine katkı vermek için çeşitli adımlar attıklarını söyledi.



Bu kapsamda çeşitli alanlarda uzmanlıklara sahip 342 üyelerini yerli ve milli üretim konusunda destekleyip gerektiğinde birlikte hareket etmeleri için yönlendirdiklerini anlatan Bayraktar, bunun sonucunda ortaya çok başarılı sonuçlar ve iş birlikleri çıktığını ifade etti.



SAHA İstanbul’un teşvik ve desteğiyle ASPİLSAN tarafından hayat geçirilen yatırımın da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Proje sayesinde ülkemizin bu noktada dışa bağımlılığı ve cari açığı azalacak, diğer yan sanayilere de ek iş ve potansiyel oluşturulacak. Bu yatırımı hayata geçirmesiyle beraber ülkemizin önemli bir ithalat kaleminin ikamesi sağlanacak. Ayrıca enerji sektörü uygulamaları için de yerli ve milli çözümler üretilmesinin önü açılacak” diye konuştu.