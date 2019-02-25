Türkiye'de savunma sanayisinde 45 bin kişinin çalıştığına dikkat çeken ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, bu sayının artması için çalışacaklarını ifade etti

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, çeşitli ziyaretler kapsamında Konya'ya gitti. Görgün, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'i ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



ASELSAN'ın güçlü bir ekiple Konya'ya geldiğini dile getiren Görgün, “Üç genel müdür yardımcımız, tedarikten ve insan kaynaklarından sorumlu arkadaşlarımızla buradayız. Malumunuz geçen yıl Konya ile stabilize silah sistemleri üretimi üzerine ortak bir şirket kurmuştuk. Bugün de Konya Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte bu fabrikamızın kurulabileceği yerleri ziyaret ettik” diye konuştu.



Görgün, fabrikanın bu yıl içerisinde faaliyetine başlayacağını belirterek, şöyle devam etti:



“ASELSAN yerli ve milli deyince ilk akla gelen şirketlerden biridir. Ülkemizin tamamının sahiplendiği, herkesin bir parça kendisini bulduğu ve savunma sanayisinin en önemli teknoloji gündemi olan kurumudur. Yerlileştirmeye ve millileşmeye, özellikle Anadolu'nun üretim ve geliştirme kapasitesi ve kabiliyetine sahip illerinde yeni açılımlarla devam etmektedir. ASELSAN yönetimi olarak her ay mutlaka bir ilimizin sanayi odası meclis toplantılarına ve organize sanayi bölgelerinin çalışmalarına katılarak, yerlileştirebileceğimiz ve millileştirebileceğimiz ürünleri paylaşıyoruz. Savunma sanayisinde gayret gösterecek ve üretim yapabilecek firmalarımızı, bu ekosistemin içerisine çekmeye gayret ediyoruz.”



Nitelikli insan kaynağı oluşturulmasının önemine dikkati çeken Görgün, “Şu anda Türkiye'de savunma sanayisinde 45 bin kişi çalışıyor. Bu sayının içerisinde öğrenciler, akademisyenler, ana sektör çalışanları ve yan sanayiciler var. Biz de ASELSAN, yani sektörün önemli bir oyuncusu olarak bu sayının artırılması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.



Rektör Özçelik de Genel Müdür Görgün'ü üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.