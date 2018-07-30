Mobil YouTube uygulamasına gelecek olan Keşif sekmesi sayesinde yeni video ve kanallar keşfetmek kolaylaşacak.

Eğer YouTube videoları izlerken kendinizi bir eko odasında bulduysanız, bu konuda yalnız değilsiniz. YouTube'un öneri algoritması izlediğiniz içeriklere göre tavsiyelerde bulunuyor ve eğer özellikle farklı konuları arama çubuğundan bizzat araştırmazsanız, sürekli benzer içeriklerin içinde yüzdüğünüzü fark edebilirsiniz.



Bu durumun farkında olan YouTube yönetimi, platformun kendi kanalı olan Creator Insider'da Tom Leung aracılığı ile mobil uygulama için yeni Keşif sekmesini duyurdu. Bu araç sayesinde mobil kullanıcılar yeni videolar ararken "ufuklarını genişletebilecek".



"Keşif sekmesi, başka türlü rast gelmenizin mümkün olmadığı farklı türdeki konulara, videolara veya kanalları bulmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak yine de kişiye özel tavsiyelerde bulunur ve görüntüleme etkinliğinize dayanmaktadır."



Şu an test aşamasında olan özellik iPhone kullanıcılarının sadece %1'i üzerinde deneniyor. Eğer proje başarılı olursa bu özelliği masaüstü, iOS ve Android sürümlerinde görmeyi bekleyebiliriz.