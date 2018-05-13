YouTube'dan ilginç özellik!
YouTube'dan ilginç özellik!
CNN Türk’te deprem
CNN Türk’te deprem
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi

YouTube'dan ilginç özellik!

Dev video paylaşım platformu YouTube, yeni bir özelliği daha bünyesine kattı.

YouTube'dan ilginç özellik!

Akıllı telefon bağımlılığı ve site üzerinde yoğun vakit geçirilmesi üzerine kullanıma sunulan bu özellik, sitede ne kadar vakit geçirildiğini gösteriyor.

Kullanıcılara uygulama üzerinde kalacakları süreyi belirleme fırsatı da tanıyan bu özellik, "video izmeleye ara vermem gerektiğini hatırlat" seçeneğiyle de "mola" imkanı tanıyor. Kullanıcılar isteğe göre devam edecek veya mola verebilecek.

Bu özellik sayesinde özellikle küçük yaştaki çocukların video izleme bağımlılığının büyük ölçüde düşeceği öngörülüyor.

ulusal.com.tr
Etiketler; #youtube mola özelliği #yeni özellik #youtube
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.