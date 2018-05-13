Dev video paylaşım platformu YouTube, yeni bir özelliği daha bünyesine kattı.



Akıllı telefon bağımlılığı ve site üzerinde yoğun vakit geçirilmesi üzerine kullanıma sunulan bu özellik, sitede ne kadar vakit geçirildiğini gösteriyor.



Kullanıcılara uygulama üzerinde kalacakları süreyi belirleme fırsatı da tanıyan bu özellik, "video izmeleye ara vermem gerektiğini hatırlat" seçeneğiyle de "mola" imkanı tanıyor. Kullanıcılar isteğe göre devam edecek veya mola verebilecek.



Bu özellik sayesinde özellikle küçük yaştaki çocukların video izleme bağımlılığının büyük ölçüde düşeceği öngörülüyor.



ulusal.com.tr