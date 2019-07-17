YouTube Music Premium nedir, nasıl kullanılır? YouTube Music abone olma ve özellikleri

Yeni müzik hizmeti duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Müzik dünyasında reklamsız, internete bağlı değilken ve ekran kapalıyken bile kolayca keşfe çıkın. Mobil ve masaüstünde kullanılabilir." denildi. Öte yandan hizmetin 3 ay ücretsiz olarak denenebileceği, ardından ayda 14 lira ödeneceği belirtildi. Yapılan duyuruda "Reklamsız, internetsiz ve kapalı ekranla müzik dinlemek için Music Premium" ifadeleri kullanıldı

YouTube tarafından yeni müzik hizmetin duyurusu yapıldı. Hizmetin adının 'YouTube Music Premium' olduğu belirtildi.



YouTube, konuyla ilgili bir basın duyurusu yaptı.



Duyuruda, "Yeni müzik akışı hizmetimiz ile tanışın." denildi.



Öte yandan hizmetin 3 ay ücretsiz olarak denenebileceği, ardından ayda 14 lira ödeneceği belirtildi.



YouTube Music Premium'un özellikleri şöyle sıralandı:



"Müzik dinlemeye özel yepyeni bir uygulama ve web oynatıcısı.



Aradığınız müziği kolayca bulun.



Zevkinize, günün saatine veya popüler içeriklere göre sunulan müzik önerilerini keşfedin."



YouTube’un müzik uygulaması



Baştan tasarlanan uygulaması ve masaüstü deneyimiyle yepyeni bir müzik hizmeti.



Aradığınız müziği bulun



Albümleri, canlı performansları ve remiksleri, tarif ederek veya sözlerini aratarak kolayca bulun.



Zahmetsizce keşfedin



Zevklerinize ve etrafınızdaki en son trendlere göre yeni müzik önerileri alın.



Yeni bir müzik hizmeti



Orijinal albümler, çalma listeleri, single’lar ve çok daha fazlasını içeren YouTube Music’e masaüstünden ve mobil uygulamadan erişebilirsiniz.



Aradığınız müziği bulun



YouTube Music size müzik dünyasında yol göstersin. Orijinal parçalara, sanatçılara, videolara ve başka hiçbir yerde bulamadığınız müziklere ulaşın.



Yeni müzikleri ve trendleri keşfedin



YouTube Music, zevklerinize ve etrafınızdaki en son trendlere göre müzik önerilerinde bulunur. Yeni müzikler keşfedin veya trendleri yakalayın.



YouTube Music Premium



Müzik dünyasında reklamsız, internete bağlı değilken ve ekran kapalıyken bile kolayca keşfe çıkın. Mobil ve masaüstünde kullanılabilir.



TELİF KISITLAMALARI



YouTube, telif kısıtlamaları konusunda şunları aktardı:



"Belirli özelliklerde kısıtlamalar olabilir ve bu kısıtlamalar cihaza, kullanıcının coğrafi konumuna ve başka unsurlara göre değişiklik gösterebilir.



Ücretsiz denemelerden, tanıtım tekliflerinden veya promosyon fiyatlarından yalnızca yeni YouTube Red, Music Premium, YouTube Premium ve Google Play Müzik aboneleri yararlanabilir.



Aylık abonelik - 3 aylık deneme. Aboneliğinizi deneme süreniz sırasında iptal etmediğiniz takdirde belirtilen fiyat, aboneliğinizi iptal edene kadar ilk faturalandırma tarihinden başlamak üzere her ay otomatik olarak sizden tahsil edilir. Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Tamamlanmamış fatura dönemleri için geri ödeme veya kredi sağlanmaz.



Aile üyeliği: 5'e kadar aile üyesini daha Google aile grubunuza katılmaya davet edin ve Music Premium ile YouTube Premium aboneliğinizi paylaşın. Tüm aile üyeleri en az 13 yaşında, bir Google Hesabına sahip ve aile yöneticisiyle aynı evde yaşıyor olmalıdır.



Öğrenci aboneliği: Öğrenci olarak Music Premium veya YouTube Premium üyeliğine kaydolup aynı avantajları indirimli bir ücretle edinin. YouTube öğrenci üyelikleri yalnızca program için seçilmiş ülkelerde yer alan üniversitelerdeki tam zamanlı öğrenciler için sunulmaktadır. Öğrencinin uygunluğu bir üçüncü taraf doğrulama hizmeti tarafından doğrulanır.



Oynatma: Video akışı gerçekleştirmek veya videoları çevrimdışına almak için İnternet bağlantınızın olması gerekir.



Satın alma işlemini tamamlayarak en az 18 yaşında olduğunuzu doğrulamış ve bu şartları kabul etmiş olursunuz.



Ücret kullanıcıya göre değişebilir. Google, ücreti istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar."



ulusal.com.tr



