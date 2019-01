Zırhlı kara araçları için geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, yakın zamanda deniz platformlarının korunmasında da görev alacak.

Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılarda yangın tehdidinden korumak amacıyla geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, deniz platformlarında da göreve hazırlanıyor. 18 ülkeye ihraç edilen, dünya pazarında üçüncü sırada yer alan ürünle 10 yılda pazar liderliği hedefleniyor.



NERO Endüstri Savunma Sanayi AŞ, yerli tasarım ve çözümleriyle güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri konularında faaliyet gösteriyor.



İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, araçların gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor, personel bölmelerine yerleştirilen donanımlarla olası yangın tehditlerinin bertaraf edilmesini sağlıyor.



Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bora Çelikoğlu, AA muhabirine, söz konusu sistemlerin üretiminde geldikleri nokta ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



İnfilak bastırma ve yangın söndürme sisteminin, yangın ya da RPG tehdidine karşı askeri araçta bulunan personelin can güvenliğini sağladığını belirten Çelikoğlu, olası yangın ya da infilak durumunun 3 milisaniyede tespit edilip, 100 milisaniyede bastırıldığını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet bünyesindeki 2 binden fazla araçta sistemin kullanıldığına işaret eden Çelikoğlu, "Türkiye'de yerleşik tüm araç üreticilerinde ürünlerimiz kullanılıyor. Ukrayna, Tayland, Almanya, Singapur'un aralarında bulunduğu 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.



"Sahte tehditleri" ayırıyor



Sistemin en önemli özelliğinin çakmak, sigara, küçük ocak gibi "sahte tehdit" olarak nitelendirilen unsurları göz ardı etmesi olduğunu dile getiren Çelikoğlu, şöyle konuştu:



"Sistem, gerçek yangın ve RPG tehdidini fark ediyor. Örneğin, RPG araca vurduktan sonra 3 milisaniyede araç içindeki optik dedektörler sayesinde yangın olduğu algılanıyor ve araç içindeki ana kontrol ünitesine bu bilgi geçiyor. Sonrasında 100 milisaniyede yine araç içindeki tüpler patlatılarak özel gazla bütün yangın bastırılıyor, içerideki personelin can güvenliği sağlanıyor. Aracın dışında ise hidrolik tüpler kullanılıyor. Bunlar özellikle asimetrik savaşta zırhlı araçlara isabet etmesi muhtemel molotofkokteyli tehdidine karşı görev yapıyor. Bunlar araç içinden manuel olarak patlatılıyor. Aracın motorunda da bir infilak bastırma sistemi bulunuyor."



Sırada deniz platformları var



Türkiye'de faaliyet gösterdiği pazara liderlik eden NERO, gelecek dönemde uluslararası pazarlardaki iddiasını daha da yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Bora Çelikoğlu, ihracatın, şirketin cirosunda yüzde 10'luk bir payı bulunduğunu, bu yıl oranı yüzde 15'e çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi. Çelikoğlu, Kanada'da yakın zamanda önemli bir sözleşme imzaladıkları bilgisini verdi.

Yurt dışında satış yapabilmek için gerekli sertifikasyon, test ve diğer çalışmalar için özel bir ekiple çalıştıklarını anlatan Çelikoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye'deki zırhlı kara araçlarında yüzde 95 oranında ürünlerimiz kullanılıyor. Deniz platformları için 2018'de başladığımız projelerimiz var. İnşallah bu yıl deniz platformlarında da NERO'nun sistemleri kullanılmaya başlanacak. Hava platformları için TUSAŞ ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Milli Muharip Uçak Projesi'nde yer almak, bu gururu yaşamak istiyoruz. Hava platformlarındaki sertifikasyon süreçleri biraz daha vakit ve maliyet alacaktır. Bu anlamda TUSAŞ ile ortak çalışmalar, projeler yürütüp o bölümü de açacağız. Önceliğimiz deniz, sonra hava şeklinde devam edecek."



Dünyada üçüncü, hedefi liderlik



Çelikoğlu, şirket olarak lokalizasyona da çok önem verdiklerini, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bu yönde adımlar attıklarını bildirdi.

Bu amaçla Ankara'daki tesislerini kurduklarını vurgulayan Çelikoğlu, "Bu tesisin çok benzeri şu anda TSK bünyesinde kurulmakta. Bu lokalizasyon dışında da ABD'nin Orlando şehrinde ve Bulgaristan'da ofisimiz var. Bunlar ofisten ziyade ayrı şirketler şeklinde. Amerika kıtası için ABD'de üretim yapılması çok önemli. Bu anlamda ABD'ye de bir yatırım yapma konusunda çok hevesliyiz. Benzer bir yatırımı Bulgaristan'da da yapıp üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl başka ülkelerde de ofis ve üretim tesisleri açmayı planlıyoruz." diye konuştu.



İnfilak bastırma sistemleri pazarına ABD ve İsrail merkezli 2 büyük oyuncunun hakim olduğuna dikkati çeken Çelikoğlu, şunları kaydetti:

"Pazarda üçüncü olarak biz yer alıyoruz. Şu an yurt dışı sektör payımız çok yüksek olmasa da 5 yıl içinde en azından yüzde 20'lik bir paya ulaşmayı hedefliyoruz. 10 yıl sonra da sektör liderliği hedefimiz var."

Kaynak: