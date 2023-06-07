Bu numaradan çağrı alıyorsanız dikkat! Devlet artık incelemeye alıyor
Cep telefonlarda eğer bu numara tarafından çağrı alıyorsanız dikkat edin. Devlet, bu numaralara karşı önlem almaya başladı. İşte detaylar...
Bu numara tarafından bir kez bile arandıysanız dikkat edin. Telefonunuzun sistemini baştan aşağı değiştiren o numarayı sakın açmayın. İşte tüm detaylar..
HANGİ NUMARA ARARSA DİKKAT EDİLMELİ?
Birçok kişiyi sürekli olarak 0850’li hatlar aramaktadır. Günün her saatlerinde bu aramalara maruz kalan vatandaşlar bulunuyor. Vatandaşlar, bu durumdan son derece rahatsız olurken yeni bir önem alınmaya başlandı.
Şikayetler sürekli gelmeye devam edince devlet tarafından olay ile ilgilenmeye başlandı. Bilgi teknolojileri kurumunda artmaya başlayan şikayetlere kurum artık kayıtsız kalmadı ve o hatlara inceleme başlattı.
DEVLET O HATLARA NE TEPKİ GÖSTERECEK?
Bir çok insan gün içerisinde 0850 hatlı telefon numarasından sürekli olarak rahatsız edilmeye başlandı. Televizyon internet ve sabit telefon aboneliklerini yeni bir düzenlemeye gidildi.
BTK, tüketici hakları dairesinin hazırlamış olduğu Internet TV ve sabit telefon hizmetlerine ilişkin olarak yeni bireysel abonelik kayıtları öncesinde teyit aramasının yapılmasına dair metin halkın bilgisine sunulmaya başlandı.
Bu durum için ise işletmenin tüketiciye ulaşabilmeleri adına, ürün tanıtımı yapabilmeleri veya da bir abonelik işleminin başlatılması için müşterinin ticari elektronik ileti yönetim sistemine kayıtlı olması gerekecek.
Aksi durumda 0850’li numara tarafından aranıp rahatsız edilmeyeceksiniz. Bu durumlarda aranabilmek için ticari elektronik ileti yönetim sistemine kayıtlı olmanız gerekecek.