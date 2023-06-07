Bu numaradan çağrı alıyorsanız dikkat! Devlet artık incelemeye alıyor

HANGİ NUMARA ARARSA DİKKAT EDİLMELİ?

Birçok kişiyi sürekli olarak 0850’li hatlar aramaktadır. Günün her saatlerinde bu aramalara maruz kalan vatandaşlar bulunuyor. Vatandaşlar, bu durumdan son derece rahatsız olurken yeni bir önem alınmaya başlandı.

Şikayetler sürekli gelmeye devam edince devlet tarafından olay ile ilgilenmeye başlandı. Bilgi teknolojileri kurumunda artmaya başlayan şikayetlere kurum artık kayıtsız kalmadı ve o hatlara inceleme başlattı.