10 Nisan 2023 Wordle Türkçe kelimesi

Wordle Türkçe’de 10 Nisan kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5,6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor. Kullanıcılar tarafından kelimede hiç yer almayan harfler ise gri ile gösteriliyor. Oyun sonunda kullanıcılar sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor.