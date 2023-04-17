10.000 TL altı akıllı telefon önerileri

Samsung Galaxy A53 5G

Galaxy A53 5G, FHD+ çözünürlükte 6.5 inç büyüklükte 120hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung’un kendi üretmiş olduğu Samsung Exynos 1280 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 128 GB veya 256 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy A53 5G, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlükte makro kamera ve 5 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A53 5G şu anda 10.000 TL bandında bulunabiliyor.