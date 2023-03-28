10.000 TL altı en iyi 5 telefon

2-SAMSUNG GALAXY A 53 5G

189 gram ağılığa sahip cihazın beyaz mavi siyah ve turuncu olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ekranda ise 6.5 inçlik SUPER AMOLED bir panel ile gelen telefon FHD+ çözünürlük sağlıyor. 120 Hz tazeleme oranı ile de bu videodaki en yüksek tazeleme hızına sahip olan 2 telefondan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung‘ta görmeye alışık olduğumuz kamera kurulumunun içinde 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik algısı kamerasın görüyoruz. Ön kamerada ise 32 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Cihazın donanımında ise 5 nanometrelik üretim teknolojisi ile Samsung Exynos 1280 yonga seti yer alıyor. 8 GB ram ve 128 GB dahili depolamaya sahip cihaz gücünü ise 5000 mAH bataryadan alıyor bu batarya 25Whızlı şarj ile şarj oluyor