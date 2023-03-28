10.000 TL altı en iyi 5 telefon
Dolar kurunun artışıyla her geçem gün akıllı telefonların fiyatı artıyor. 10 bin TL altı en iyi 5 telefonu sizler için listeledik. İşte o telefonlar ve detayları.
2-SAMSUNG GALAXY A 53 5G
189 gram ağılığa sahip cihazın beyaz mavi siyah ve turuncu olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ekranda ise 6.5 inçlik SUPER AMOLED bir panel ile gelen telefon FHD+ çözünürlük sağlıyor. 120 Hz tazeleme oranı ile de bu videodaki en yüksek tazeleme hızına sahip olan 2 telefondan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung‘ta görmeye alışık olduğumuz kamera kurulumunun içinde 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik algısı kamerasın görüyoruz. Ön kamerada ise 32 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor.
Cihazın donanımında ise 5 nanometrelik üretim teknolojisi ile Samsung Exynos 1280 yonga seti yer alıyor. 8 GB ram ve 128 GB dahili depolamaya sahip cihaz gücünü ise 5000 mAH bataryadan alıyor bu batarya 25Whızlı şarj ile şarj oluyor
3-ONEPLUS 7
182 gram ağırlığa sahip cihazın gri ve kırmızı olmak üzere 2 rengi bulunuyor. 6.41 inç ekrana sahip telefon AMOLED FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. 60 Hz tazeleme hız bulunan cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
Arka gövdenin tam ortasında ikili kamera kurulumu gerçekleşmiş. Bunlardan biri 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamera diğeri ise 5 MP çözünürlüğe sahip derinlik algısı kamerası olarak yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
Anlattığım veya anlatacağım telefonlar arasında belki de en güçlü işlemciye sahip telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazın yonga setinde Snaprdragon 855e yer veren marka 12 GB ram ve 256 GB dahili depolama seçeneği sunuyor. 3700 mAH bataryaya sahip cihazın 20w hızlı şarjı bulunuyo
4-XİAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO
193 gram ağırlığa sahip cihazın bakır, mavi ve gri renkleri bulunuyor. 6,67 inç ekran ile tüm telefonlarda en geniş deneyim sunan cihaz Redmi oluyor. AMOLED ekranı ve FHD+ çözünürlüğe sahip telefon 120 Hz akıcı ekran tazeleme oranı sunuyor.
Cihazın kamera deneyiminde ise saydığımız telefonlar arasında en yüksek çözünürlüğe sahip telefon olduğunu söyleyebiliriz.108 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algısı kamerası ile başarılı işler çıkardığı ortada. Ön kamerasında ise 16 MP çözünürlükte bir kamera yer aldığını belirtelim.
Cihazın donanımında ise Snapdragon 723g yer alıyor. 8 GB ram ve 256 GB dahili depolama sunan telefonun 5020 mAH batarya gücü bulunuyor. Bu batarya da 33W hızlı şarj ile şarj oluyor.
5-OPPO RENO 6
173 gram ağırlığa sahip telefonun mavi ve siyah olmak üzere 2 şık tasarımı bulunuyor.
6.4 inç AMOLED paneli bulunan telefon FHD+ çözünürlük sağlarken 90 Hz ekran tazeleme oranı ile akıcılığı yakalamaya çalışıyor. Cihazın kamera deneyiminde ise şunları görüyoruz. 64 MP ana kamera 8 MP geniş açılı kamera 2MP makro kamera 2 MP derinlik algısı kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 44 MP selfie kamerası bulunuyor.
Cihazın donanımında ise Snapdragon 720g görüyoruz. 8 GB ram ve 128 GB dahili depolama bulunuyor. Gücü ise 4310 mAH bataryadan alan telefon 50W şarj ile en güçlü adaptöre sahip telefon.
Kaynak: teknolojioku.com